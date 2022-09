Azienda di penne biro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda di penne biro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIC

Significato/Curiosita : Azienda di penne biro

Introdussero le penne a sfera per gli equipaggi della raf con il nome di biro. le penne a sfera si dimostrarono più versatili delle penne stilografiche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bic (disambigua). la bic è un'azienda con sede a clichy, francia, fondata nel 1945 dal barone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Una relazione utile all azienda ; azienda che dà sostegno finanziario a una squadra; azienda Autonoma di Soggiorno; azienda che si occupa di strade sigla; Ciuffo di penne ad ornamento di un cappello fra; Memoria esterna usata prima delle penne usb; Ha penne remiganti; Si usa per contenere penne e matite; Un marchio su molte biro e su molti rasoi; Subiro no l ira di Achille; Penna a __ = biro ; Le vocali nella biro ;