L azienda delle Ferrovie dello Stato con il Frecciarossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L azienda delle Ferrovie dello Stato con il Frecciarossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRENITALIA

Significato/Curiosita : L azienda delle ferrovie dello stato con il frecciarossa

Nell'ambito delle ferrovie dello stato italiane vengono spesso utilizzate sigle e abbreviazioni ermetiche, a volte con significato diverso a seconda dell'ambito...

Regione e trenord, joint-venture tra trenitalia ed il gruppo fnm. i contratti stipulati dalle regioni con trenitalia sono pluriennali, la maggior parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con azienda; delle; ferrovie; dello; stato; frecciarossa; azienda di penne biro; Una relazione utile all azienda ; azienda che dà sostegno finanziario a una squadra; azienda Autonoma di Soggiorno; Lo si benedice la domenica delle Palme; Lo studio delle tecniche di vendita; Ai lati delle portiere; Un isola delle Egadi; Esercisce le ferrovie ; ferrovie re addetto agli scambi; Fondo di ferrovie ; Gestisce le ferrovie ; Modello della SEAT; Il bidello meno bello; Un longevo modello della Ford; Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco; Uno stato asiatico mèta di avventurosi viaggi; Ricerca per lo stato sigla; Deserto che dà nome a uno stato dell Africa del Sud; Lo stato non ecclesiastico; Il TAV concorrente dei frecciarossa ; Ne fa poche il frecciarossa ; Le guide del frecciarossa ; Italo e frecciarossa ; Cerca nelle Definizioni