Attinge dalla botte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attinge dalla botte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSTE

Significato/Curiosita : Attinge dalla botte

Grimm è anzi anteriore a quella di halliwell-phillipps), essa tuttavia attinge in modo inequivocabile alla medesima tradizione popolare ricalcandone palesemente...

Montemurlo oste – villaggio della lettonia bengt öste – giornalista svedese joseph julian oste – vescovo belga nemesi marqués oste – politico spagnolo oste da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con attinge; dalla; botte; La falda da cui si attinge ; Recipienti per attinge re acqua; Impianti per attinge r acqua; Vi si attinge acqua; Si sbatte per pulirlo dalla polvere; Alimento ricavato dalla sugna; Separare i granelli dei cereali dalla spiga; Giudicato pessimamente dalla critica; Così è la botte ga dei mestieri manuali; Operai di botte ga; Acquavite invecchiata in botte ing; Il console romano che venne ucciso facendolo rotolare in una botte irta di chiodi; Cerca nelle Definizioni