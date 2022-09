Atomo che ha perso o guadagnato elettroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atomo che ha perso o guadagnato elettroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IONE

Significato/Curiosita : Atomo che ha perso o guadagnato elettroni

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ione (disambigua). uno ione, nella chimica e nella fisica, indica un'entità molecolare elettricamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con atomo; perso; guadagnato; elettroni; Studiano l atomo ; Il segno del nucleo dell atomo ; Particella che ruota attorno al nucleo di un atomo ; È immensa quella che si libera dall atomo ; Il professor, fra i perso naggi di Alto gradimento; Attivista del 900: lo imperso na Denzel Washington in un film di Spike Lee; Lo... spirito cui si paragona una perso na inconsistente; perso ne che creano grane; guadagnato dalla vendita; guadagnato , conseguito; guadagnato , ricavato; Piccolo componente elettroni co: circuito __; Calcolatore elettroni co; La sostanza che in una reazione acquista elettroni ; Studia l applicazione dell elettroni ca agli aerei e ai missili; Cerca nelle Definizioni