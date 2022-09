L assuefazione ai veleni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L assuefazione ai veleni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

veleni viene diminuito dall'abitudine (e la conseguente assuefazione progressiva). si pensi ad esempio agli oppiofagi, ai mangiatori di arsenico e ai...

Al mitridatismo in un episodio; in saint seiya - the lost canvas, albafica (cavaliere d'oro del segno dei pesci) viene sottoposto al mitridatismo dal...