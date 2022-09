Artigiani che intrecciano vimini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artigiani che intrecciano vimini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CESTAI

Significato/Curiosita : Artigiani che intrecciano vimini

Attestate in diverse opere, tra cui l'«acqua in forma di cesta», l'«acqua della cesta», la «cesta d'acqua» e il «paniere dell'acqua». il porto di questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con artigiani; intrecciano; vimini; Costruttori e artigiani di copricapi; artigiani di cestini intrecciato; Maestri artigiani tipici di Murano; I partigiani combattenti seguaci di Ho Chi Minh; Li intrecciano i canestrai; Si intrecciano per fare panieri; L intrecciano sarte e romanzieri; S intrecciano per fare panieri; Recipienti di vimini ; Coperta con vimini ... come certe sedie; Cestino di vimini usato per fare la ricotta; Sono intessute di vimini ; Cerca nelle Definizioni