Appartenente a terzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartenente a terzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTRUI

Beni per conto terzi, la rappresentanza di titolari di azioni e/o obbligazioni o l'organizzazione contabile di aziende appartenenti a terzi. la gestione...

altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. la pena per il peculato mediante profitto dell'errore altrui è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con appartenente; terzi; appartenente adatto; Ghiandola endocrina appartenente all epitalamo; Un monaco appartenente all ordine fondato dal grande santo di Norcia; appartenente a un antico popolo della Palestina; La seconda epoca geologica dell era terzi aria; Fa agire per conto terzi ; Epoca dell era terzi aria; L autorizzazione a operare per conto terzi ; Cerca nelle Definizioni