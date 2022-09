L apparecchio per vedere Sky - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparecchio per vedere Sky. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DECODER

Significato/Curiosita : L apparecchio per vedere sky

Ed è una versione meno potente dello sky q platinum: eredita, infatti, da quest'ultimo la possibilità di vedere i programmi in 4k hdr, la nuova interfaccia...

Altre definizioni con apparecchio; vedere; Un provvidenziale apparecchio ... estivo; apparecchio diagnostico a ultrasuoni; Un apparecchio da spie; L apparecchio che stimola i battiti cardiaci; vedere con attenzione e consapevolezza; Lo è il fumo se non si riesce a vedere oltre; Lenti per vedere da lontano e da vicino; Voragini di cui non si riesce a vedere il fondo; Cerca nelle Definizioni