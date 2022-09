Andrea , ex centro campista della Nazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andrea , ex centro campista della Nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIRLO

Significato/Curiosita : Andrea , ex centro campista della nazionale

Andrea pirlo (flero, 19 maggio 1979) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del fatih karagümrük. campione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

andrea —, cantante; Un libro di andrea Vitali: La gita in __; andrea Camilleri ha narrato quella del ragno; andrea il padre del commissario Montalbano; centro Sportivo; Spostare al centro ; Attirare in centro ; Il giocatore che nel basket è detto centro ; Andrea __, ex centrocampista azzurro; Centrocampista spagnolo del Real Madrid; Un centrocampista come Gabriele Oriali; Il Cambiasso ex centrocampista dell Inter; L uomo ha quello della parola; _ La Mancia, Comunità autonoma della Spagna; Francesco: ex numero 10 della Roma; Il Sy protagonista della serie Lupin; Un indice della ricchezza nazionale ; Il condottiero eroe nazionale spagnolo; Connazionale dei miti del K-pop; Soprannome degli sportivi della nazionale francese;