Altro nome del frassino - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ORNO

Significato/Curiosita : Altro nome del frassino

Commons contiene immagini o altri file su frassino ghironda.com - comune di frassino, su ghironda.com. pro loco frassino, su utenti.lycos.it. url consultato...

È una pianta della famiglia delle oleaceae (conosciuto come orniello od orno e chiamato volgarmente anche frassino da manna o albero della manna nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Piante come frassino e ligustro; Il frutto del frassino ; Vien detto frassino della manna; Varietà di frassino ;