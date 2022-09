Allena a seconda delle esigenze individuali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allena a seconda delle esigenze individuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : PERSONAL TRAINER

Significato/Curiosita : Allena a seconda delle esigenze individuali

2010 allena il cagliari in serie a, cominciando a segnalarsi tra i tecnici italiani più promettenti della sua generazione. dal 2010 al 2014 allena il milan...

Il personal trainer (anche detto allenatore personale e convenzionalmente indicato dalla sigla pt) è la figura professionale preposta a gestire in maniera... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con allena; seconda; delle; esigenze; individuali; La decide l allena tore prima della partita; allena rsi saltuariamente; Un Maurizio allena tore; Il nomignolo di un popolare allena tore di calcio; Lo fu la Spagna nella seconda Guerra Mondiale; Trascinò il mondo nella seconda guerra mondiale; Aspetto seconda rio, ma non meno importante; È seconda quando le merci sono meno pregiate; Soldato delle legioni romane; L elenco delle vie di una città; Gli addetti alle dispense delle navi; L azienda delle Ferrovie dello Stato con il Frecciarossa; Adeguare al nuovo uso o alle nuove esigenze ; esigenze , necessità; Che risponde alle esigenze di onore e dignità; Lingue individuali ; Difendono le libertà individuali dall autorità statale; individuali smo, disinteresse per gli altri; Relativi a se stessi, individuali , come certi dati; Cerca nelle Definizioni