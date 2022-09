L albero, detto anche avorniello, con fiori giallo oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L albero, detto anche avorniello, con fiori giallo oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : MAGGIOCIONDOLO

Significato/Curiosita : L albero, detto anche avorniello, con fiori giallo oro

Disambiguazione – se stai cercando la specie congenere, vedi maggiociondolo alpino. il maggiociondolo (laburnum anagyroides medik., 1787) è un piccolo albero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con albero; detto; anche; avorniello; fiori; giallo; La nostra vecchia moneta con l albero di olivo e Minerva; albero dai grandi fiori per lo più bianchi o rosa; albero ... canadese; Braccio dell albero ; Proprio come ho detto ; Il giocatore che nel basket è detto centro; Viene detto anche così un incasso; Viene anche detto serpente a sonagli; Comprende anche Davos e Sankt Moritz; Sono chiamate anche racchette da neve; Pianta da cui si producono anche carta e tessuti; anche detta nocciolina americana; I fiori nell orchestra; Può essere fiori ta, limpida, elegante, ampollosa..; I fiori dell innocenza; Pianta dai fiori a grappoli profumati; Un digestivo dal caratteristico colore giallo ; Alghe giallo -brune; Angela Signora in giallo ; Lo sono i colori magenta, giallo e ciano; Cerca nelle Definizioni