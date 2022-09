Affianca il pilota nel rally automobilistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affianca il pilota nel rally automobilistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NAVIGATORE

Significato/Curiosita : Affianca il pilota nel rally automobilistico

Espoo, 17 ottobre 1979) è un pilota automobilistico e dirigente sportivo finlandese, campione del mondo di formula 1 nel 2007. nell'arco della sua carriera...

Contesto. un navigatore – originariamente un esploratore per via marittima il navigatore – co-pilota in una vettura da rally il navigatore – nella navigazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

In una trasmissione tv si affianca vano alle pupe; Con avvenenza affianca il presentatore; affianca ti da una strada; È affianca to da alberi; Il Clay ex pilota di Formula 1; Vettura in cui entrano solo pilota e copilota ; Joan __ pilota di MotoGP; Sebastian, pilota automobilistico tedesco; Capitale da cui parte una famosa gara di rally ; Era il capolinea africano di una massacrante gara rally stica; Aiuta il conducente nelle gare di rally ; Dà nome a un duro rally ; Gruppo automobilistico a cui apparteneva Peugeot; Sebastian, pilota automobilistico tedesco; L ACI tiene quello automobilistico ; Tazio, mitico pilota automobilistico pre-guerra;