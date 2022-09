Vestito di abiti particolarmente poveri e logori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vestito di abiti particolarmente poveri e logori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : CENCIOSO

Significato/Curiosita : Vestito di abiti particolarmente poveri e logori

Sapendo di essere atteso da caterina, giunge al matrimonio in ritardo e vestito con abiti logori e sporchi. caterina, arrabbiata più che mai, cerca di velocizzare...

Sottoproletariato (in tedesco lumpenproletariat, letteralmente "proletariato cencioso"), nelle moderne società industriali, è la classe sociale economicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con vestito; abiti; particolarmente; poveri; logori; Eliminare le pieghe da un vestito ; Rivestito di un metallo grigio splendente; Il vestito bianco del dottore; Ne Il flauto magico di Mozart è vestito di piume; Si dice di abiti sacerdotali; Gruccia o appendiabiti in alcune regioni; Insieme di abiti e capi di abbigliamento; Macchia di fango che rimane sugli abiti ; Calzature particolarmente pesanti e resistenti; Un rosso particolarmente acceso; Un veicolo particolarmente veloce; Un bimbo particolarmente monello; Il Vasco autore di Cronache di poveri amanti; Lo sono i terreni poveri di acidi; Marisa di poveri ma belli; Pane che figura in diversi piatti poveri ; Causa logori o mentale; logori o psichico; Anagramma di logori o che ha a che fare col tempo; Si dice che logori chi non lo ha; Cerca nelle Definizioni