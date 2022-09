In una canzone precedono e seguono il ritornello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In una canzone precedono e seguono il ritornello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STROFE

Significato/Curiosita : In una canzone precedono e seguono il ritornello

Trasmissione. seguono brusii di voci dall'ariston, tra cui spiccano pippo baudo e sabrina ferilli che precedono l'uscita sul palco degli elii in occasione...

Nella letteratura e nella metrica, la strofa (o strofe) è un gruppo di versi, di numero e di tipo fisso o variabile che vengono organizzati secondo uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con canzone; precedono; seguono; ritornello; Una nota canzone di Mario Venuti; Tipica canzone dei gondolieri di Venezia; Ripetuto tre volte è una famosa canzone di Mina; È per noi in una canzone di Conte; precedono la luna di miele; Ci precedono in undici; precedono la R e la N; precedono le... altre; Eseguono le lastre per esami medici; Ti seguono in anticipo; È formata da un insieme di note che si susseguono ; Si seguono per dimagrire; Hanno tutte un ritornello ; ritornello in tre lettere; Viene prima del ritornello in una canzone; Il ritornello francese; Cerca nelle Definizioni