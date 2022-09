In tassonomia è il livello che raggruppa le specie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In tassonomia è il livello che raggruppa le specie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GENERE

Significato/Curiosita : In tassonomia e il livello che raggruppa le specie

La tassonomia (dal greco: t, tàxis, ordinamento e µ, nòmos, norma o regola) è la disciplina che si occupa della classificazione gerarchica di elementi...

Le specie secondo caratteristiche comuni genere grammaticale – in linguistica, categoria grammaticale genere – in matematica, modalità di classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con tassonomia; livello; raggruppa; specie; In tassonomia , tra artiodattili e gazzelle; Microorganismo protista in una desueta tassonomia ; Naturalista svedese padre dell'omonima tassonomia ; Dolore localizzato a livello muscolare; livello , piano, specie riferito a tessuti e cibi; Si prende cura dei piedi a livello sanitario; Chiudono i passaggi a livello ; raggruppa i file nel PC; raggruppa re in dispense; Gruppo di elementi raggruppa ti per similitudini; raggruppa nmento umano; Singolo individuo di una specie ; Moltitudine d animali della stessa specie ; Livello, piano, specie riferito a tessuti e cibi; Una specie di squalo non pericoloso per l uomo; Cerca nelle Definizioni