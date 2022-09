Strumento per mescolare materiali da costruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per mescolare materiali da costruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BETONIERA

Significato/Curiosita : Strumento per mescolare materiali da costruzione

Il mortaio è un utensile utilizzato per pestare, ridurre in polvere e mescolare sostanze solide. si tratta essenzialmente di un recipiente, dal fondo...

Essere gettato in opera. la betoniera semovente autocaricante (normata secondo gli standard uni 10929 e uni 11023) è una betoniera in grado di caricarsi autonomamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

