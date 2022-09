Soprannome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soprannome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLIZIANO

Significato/Curiosita : Soprannome con cui era conosciuto agnolo ambrogini

Però, del rinascimento laurenziano furono agnolo poliziano e giovanni pico della mirandola. agnolo ambrogini, detto "il poliziano" (1454-1494), fu fin...

Di poliziano, con il quale è conosciuto. suo padre, benedetto, giurista legato all'importante famiglia fiorentina dei medici, morì, quando poliziano aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con soprannome; conosciuto; agnolo; ambrogini; soprannome degli sportivi della nazionale francese; Il soprannome del calciatore Stephan El Shaarawy; Un soprannome dei motociclisti; Il soprannome del politico Roberto Formigoni; Cosi è conosciuto il bel parco Savello situato sul colle Aventino; Albero conosciuto in botanica come Punica granatum; Il signor sconosciuto ; Lo sconosciuto per antonomasia; Porto spagnolo sull Atlantico; Porto spagnolo sull Atlantico; Porto spagnolo sull Atlantico; Porto spagnolo sull Atlantico; Cerca nelle Definizioni