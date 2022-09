Semifreddo ripieno tipico dell Italia del sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Semifreddo ripieno tipico dell Italia del sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPUMONE

Significato/Curiosita : Semifreddo ripieno tipico dell italia del sud

Utilizzato nella preparazione del tipico risotto locale ed è tutelato dal marchio de. co. stracchino di voghera, un dolce semifreddo che si presenta con un giusto...

Conferiscono la forma di una semisfera. ^ spumone salentino, su foodinitaly. url consultato il 3 febbraio 2017. ^ spumone napoletano o salentino: cosa è, storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

