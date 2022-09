Sancito da un plebiscito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sancito da un plebiscito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sancito da un plebiscito

Varie province era stata sancita da una serie di plebisciti. il 3 novembre 1860 in piazza regia (in seguito piazza del plebiscito) il presidente della corte...

