La religione dei seguaci di Jina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La religione dei seguaci di Jina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La religione dei seguaci di jina

,) è la religione dei seguaci di jina (in sanscrito "il vittorioso"), epiteto di vardhamana ("colui che accresce"), noto anche con i nomi di nayaputta...

Figure divine che nel giainismo sono presenti ma hanno ruolo molto diverso rispetto a forme teistiche). in sostanza il giainismo indica come uscire dal...