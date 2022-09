Quella barese è a base di riso patate e cozze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella barese è a base di riso patate e cozze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIELLA

Significato/Curiosita : Quella barese e a base di riso patate e cozze

La tiella alla barese di patate, riso e cozze è una pietanza tipica della cucina barese. questa specialità barese basata sul riso può esser paragonata...

Di una buona tiella sia l'olio prodotto con olive gaetane il quale, come si soleva dire in passato, deve scorrere fino ai gomiti. la tiella, secondo tradizione...

