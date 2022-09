Quasi certe del futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quasi certe del futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRESAGHE

Significato/Curiosita : Quasi certe del futuro

certe notti è un singolo del cantautore italiano luciano ligabue, pubblicato il 25 agosto 1995 come primo estratto dal quinto album in studio buon compleanno...

Il presagio (the omen) è un film del 1976 diretto da richard donner. la trasposizione letteraria del film, scritta dallo sceneggiatore david seltzer, fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con quasi; certe; futuro; Recita in un film ma quasi mai dice qualcosa; Misteriosa... come una poesia di quasi modo; Ubriachi... o quasi ; quasi uguali; In cucina... ma in certe notti anche in cielo; In certe lampade regola l intensità luminosa; In certe barche è a passo variabile; La crosta su certe lasagne; Tale da preannunciare il futuro ; Sacerdoti che leggevano il futuro nelle viscere; Le ipotesi... sul futuro ; L auto di Ritorno al futuro ; Cerca nelle Definizioni