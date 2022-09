Provincia la cui sigla è OR - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia la cui sigla è OR. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORISTANO

Significato/Curiosita : Provincia la cui sigla e or

Solito la sigla corrisponde alle prime due lettere del nome del capoluogo di provincia, oppure, se la sigla è già usata da un'altra provincia, alla prima...

Liberamente l'intera piana del campidano da cagliari a oristano. della pianura del campidano oristano occupa appunto il lembo nw, che risulta essere il più... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

