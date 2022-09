Un opposizione... di coscienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opposizione... di coscienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OBIEZIONE

Significato/Curiosita : Un opposizione... di coscienza

Lo stato di coscienza alterato corrisponde ad uno stato di coscienza con caratteristiche e dinamiche diverse rispetto a quello di veglia lucida. lo si...

La locuzione obiezione di coscienza indica la possibilità di rifiutare di ottemperare a un dovere, imposto dall'ordinamento giuridico o comunque contrario... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con opposizione; coscienza; opposizione ingiustificata che è un reato; Recisa opposizione ; In opposizione ; Proposizione d opposizione ; Perdita dei sensi, incoscienza ; Coraggioso ma guidato dall incoscienza ; Improvvisa perdita di coscienza ; Gli rimorde la coscienza ;