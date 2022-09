L opera più famosa di Boccaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L opera più famosa di Boccaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DECAMERON

Significato/Curiosita : L opera piu famosa di boccaccio

Giapponese. casa boccaccio è la residenza del noto scrittore, e si affaccia sulla via principale del borgo, via boccaccio. è la sede di un'importante biblioteca...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi decameron (disambigua). il decameron, o decamerone (parola composta dal greco antico: da, déka, «dieci» e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con opera; famosa; boccaccio; Vi si trova la sede opera tiva della Ferrari; La più comune opera pittorica; opera zione che rende impermeabile; Esaltare l opera to altrui; Ripetuto tre volte è una famosa canzone di Mina; È famosa per le cave di marmo bianco; Provincia emiliana famosa per le auto di lusso; Località della val Gardena famosa per i legni intagliati; Il Branca filologo che studiò a fondo boccaccio ; Vi nacque boccaccio ; Il Ciappelletto di boccaccio ; Poema scritto da boccaccio nel periodo napoletano; Cerca nelle Definizioni