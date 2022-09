Mani e piedi lo sono del corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mani e piedi lo sono del corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESTREMITA

Significato/Curiosita : Mani e piedi lo sono del corpo

Scientificamente provata, che sui piedi e sulle mani si trovino riflessi tutti gli organi, le ghiandole, e le parti del corpo. secondo i suoi sostenitori,...

Della jordan di formula 1. aletta d'estremità su un boeing 747-400 della south african airways. queste alette di estremità sono utilizzate anche per gli airbus... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con mani; piedi; sono; corpo; Simbolo chimico del germani o; Schiera di soldati romani ; L agnello al forno dei Romani ; Camicetta molto scollata e senza mani che; Antico supporto a tre piedi ; Vivono ai piedi dell Acropoli; Coprono i piedi dentro le scarpe; A Bologna coprono i marciapiedi ; Lo sono il bodeun e il mallegato; In tassono mia è il livello che raggruppa le specie; sono chiamate anche racchette da neve; Possono essere da crash test e da sartoria; corpo militare iraniano per la sicurezza interna; Lo è il corpo di chi ha dormito; Razza canina con rughe su muso e corpo ; Modellato per adattarsi alla forma del corpo umano; Cerca nelle Definizioni