Il maggior porto bulgaro - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : VARNA

Significato/Curiosita : Il maggior porto bulgaro

Significati, vedi bulgaria (disambigua). coordinate: 42°45'n 25°30'e / 42.75°n 25.5°e42.75; 25.5 la bulgaria (ascolta[·info]; in bulgaro : , traslitterato:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi varna (disambigua). varna (in bulgaro : ) è una città della bulgaria di oltre 330.000... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con maggior; porto; bulgaro; Che si riferisce al maggior lago italiano; Così è maggior mente nota l autostrada A35; Il maggior e è di Pulci; Deficit dato da uscite maggior i delle entrate; Arcipelago porto ghese formato da 9 isole; Antico supporto a tre piedi; La sede del più grande porto militare francese; porto spagnolo sull Atlantico; Si usano per scrivere in russo e in bulgaro ; Porto e centro balneare bulgaro sul Mar Nero; Il lago di un installazione del bulgaro Christo; Lo scrittore bulgaro del romanzo I Geraci;