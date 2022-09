Lavori di competenza del fabbro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavori di competenza del fabbro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALDATURE

Significato/Curiosita : Lavori di competenza del fabbro

Il fabbro è una figura che riveste una funzione tecnologica e sociale significativa in molte culture africane. in generale, l'africa costituisce un terreno...

Dell'ingegneria civile hanno imposto criteri sulla garanzia dell'affidabilità delle saldature. questo controllo avviene su due fasi distinte: controllo del personale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

