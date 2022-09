Ipotetica capacità di comunicare col pensiero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ipotetica capacità di comunicare col pensiero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELEPATIA

Significato/Curiosita : Ipotetica capacita di comunicare col pensiero

Nel rinascimento, si appropriò del pensiero ipotetico-deduttivo aristotelico, respingendo al contempo il principio di autorità. il suo contributo a porre...

Disambiguazione – se stai cercando il singolo di kali uchis, vedi telepatía. la telepatìa, detta anche trasmissione del pensiero, è l'ipotetica capacità...

