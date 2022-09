Indicano una grossa quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicano una grossa quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALATE

Significato/Curiosita : Indicano una grossa quantita

Calde dei mesi estivi, in quanto la sua formazione necessita di una grande quantità di energia termica. all'interno del cumulo si hanno fenomeni meteorologici...

All'araldica, vedi palato (araldica). il palato (lat. palatum) è la parete superiore della cavità orale. è costituito nei 2/3 anteriori dal palato duro e nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

