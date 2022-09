Generose e abbondanti nella produzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generose e abbondanti nella produzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FECONDE

Significato/Curiosita : Generose e abbondanti nella produzione

Razioni abbondanti di pane. la denominazione della preparazione del "peposo all'imprunetina", il cui marchio è depositato presso l'ufficio marchi e brevetti...

Allitterazioni: «sacre sponde» (v. 1); «vergine… venere » (vv. 4-5); «fea... feconde » (v. 5); «o materna mia terra» (v. 13); due apostrofi: «zacinto mia» (v... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con generose; abbondanti; nella; produzione; Come certe... generose vesti femminili; Sono abbondanti in Nordeuropa; Onde veloci e abbondanti ; abbondanti , fastosi; abbondanti come certe mance; Individuo finito nella lista degli indiziati; Un giorno ancora fresco nella memoria; Essere presenti nella realtà; Enzima contenuto nella saliva; La casa di produzione di Domenico Procacci; Sistema di tecniche di controllo che garantisce l eccellenza di una produzione ; Riproduzione in metallo di uno stemma araldico militare; Un modello fuori produzione della Volkswagen; Cerca nelle Definizioni