Fata che permette a Cenerentola di andare al ballo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fata che permette a Cenerentola di andare al ballo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MADRINA

Significato/Curiosita : Fata che permette a cenerentola di andare al ballo

Per aiutare cenerentola a partecipare al ballo organizzato dal re durante il quale il principe avrebbe scelto la sua promessa sposa. la fata le fornisce...

Padrino soltanto, o una madrina soltanto, o un padrino e una madrina insieme: non sono dunque ammessi due padrini o madrine dello stesso sesso, né un...

Altre definizioni con fata; permette; cenerentola; andare; ballo; fata madrina di Cenerentola; Beve con Tristano il fata le filtro d amore; Si usa per calafata re; Una fata nel libro di Pinocchio; permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; permette di fare esperienza in azienda; permette agli animali di sopportare il freddo; Energia che permette l accensione di una lampadina; Vieta a cenerentola di andare al ballo; Fata madrina di cenerentola ; È minuscolo quello di cenerentola ; Il materiale delle scarpette di cenerentola ; andare in bancarotta; Vieta a Cenerentola di andare al ballo; Fa fatica ad andare al bagno; Mandare per posta; Un ballo ... onomatopeico; Un ballo ... rumoroso; Vieta a Cenerentola di andare al ballo ; Il Santo che dà nome a un ballo ;