Elemento chimico il cui simbolo è No - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento chimico il cui simbolo è No. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOBELIO

Significato/Curiosita : Elemento chimico il cui simbolo e no

Un elemento chimico è un atomo caratterizzato da un determinato numero di protoni. un insieme di atomi dello stesso elemento chimico, presi singolarmente...

Vedi cozy bear. il nobelio è l'elemento chimico della tavola periodica che ha come simbolo no e come numero atomico il 102. il nobelio venne scoperto e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

