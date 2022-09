Don Abbondio lo leggeva quando incontrò i Bravi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Don Abbondio lo leggeva quando incontrò i Bravi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BREVIARIO

Significato/Curiosita : Don abbondio lo leggeva quando incontro i bravi

don abbondio è uno dei personaggi principali de i promessi sposi, il più noto romanzo di alessandro manzoni. di fatto, la figura del religioso, dopo il...

Diversi breviari nelle varie parti della cristianità, come il breviario di aberdeen, il breviario di belleville, il breviario di stowe e il breviario di isabella... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con abbondio; leggeva; quando; incontrò; bravi; Perpetua lo era di don abbondio ; Il filosofo di cui don abbondio ignora tutto; Il nome della serva di don abbondio ; Attendono e spaventano don abbondio ; Sacerdoti che leggeva no il futuro nelle viscere; Lo leggeva no gli araldi; Le leggeva ... il mangianastri; Lo leggeva l araldo; Si fa quando si desidera fare piazza pulita; Il copricapo che si disfa quando lo si toglie; quando scoppia si corre in cerca di riparo; quando cade provoca una crisi; Il patriarca ortodosso che si incontrò con Paolo VI; Garibaldi vi incontrò il re; Garibaldi vi incontrò Vittorio Emanuele; incontrò a Plombières Napoleone III; Se sono bravi , fanno centro; Uno dei bravi del romanzo I promessi sposi; Un rapace... e uno dei bravi manzoniani; Un superlativo come bravi ssimo;