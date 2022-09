Congegno di regolazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congegno di regolazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANOPOLA

Significato/Curiosita : Congegno di regolazione

Elevazione a ruota dentata. all'orecchione destro era applicato il congegno di regolazione del rinculo, che automaticamente variava la lunghezza del rinculo...

Manubrio, che avvolti intorno al manubrio svolgono la funzione di manopola. la manopola è un cilindro di materiale gommoso, foam poliuretanico o di altro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con congegno; regolazione; Un congegno come la macchina di Atwood; Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso; congegno pericoloso o esplosivo; congegno di sollevamento a carrucole; Suddivisioni convenzionali della Terra per la regolazione del tempo; La regolazione d'uno strumento;