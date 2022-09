Come il pollo... comodo da mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il pollo... comodo da mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISOSSATO

Significato/Curiosita : Come il pollo... comodo da mangiare

Alle feste, perciò deve essere comodo e pratico da mangiare, ad esempio porzionando i cibi in piccole parti. in giappone il bento assume anche valenze particolari...

Ívarr ragnarsson, detto hinn beinlausi ("il senz'ossa" o "il disossato") (norvegia, ... – inghilterra, 870 o 873), fu un capoclan vichingo norreno (con...

Pavido come il leone de Il mago di Oz; Acidi come DNA e RNA; Sono nati come Trade Unions; Quello di potassio è usato anche come deodorante; Direzionano un aereo... o un pollo ; La madre della dea Artemide e del dio Apollo ; In uno scioglilingua è il figlio di Apollo ; È un pollo castrato; Lo è un comodo pagamento; comodo grazie al suo denaro; Fanno comodo per dare il resto; Il terzo incomodo la regge a una coppia; Che si può mangiare ; Voglia di mangiare ; Logorare, mangiare ; mangiare , bere e andare a spasso;