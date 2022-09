Città annessa all Italia nel 1919 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città annessa all Italia nel 1919. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLZANO

Significato/Curiosita : Citta annessa all italia nel 1919

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi 1919 (disambigua). il 1919 (mcmxix in numeri romani) è un anno del xx secolo. gran bretagna...

Significati, vedi bolzano (disambigua). disambiguazione – "bozen" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bozen (disambigua). bolzano (ascolta[... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

È annessa a molti bar; E' annessa all'ippodromo; Area ucraina annessa alla Russia nel 2014; Piccola sala da pranzo annessa alla cucina; Semifreddo ripieno tipico dell italia del sud; L Azeglio ct degli azzurri dei mondiali in italia ; Storico marchio italia no di fibre artificiali; L italia di Sardegna e Sicilia; Fondò nel 1919 il Partito Popolare Italiano; Periodo storico tra il 1919 e il 1920: __ Rosso; Gli storici definiscono rosso quello 1919 -1920; Fu Primo Ministro negli anni 1919 -20;