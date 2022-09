L Azeglio ct degli azzurri dei mondiali in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Azeglio ct degli azzurri dei mondiali in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VICINI

Significato/Curiosita : L azeglio ct degli azzurri dei mondiali in italia

Il mondiale di messico 1986 segnò l'addio di bearzot. gli azzurri passarono nelle mani di azeglio vicini, il quale rinnovò a sua volta il gruppo in vista...

I vicini – film del 1920 diretto da buster keaton e eddie cline antonio vicini – politico italiano antonio vicini – politico italiano azeglio vicini –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con azeglio; degli; azzurri; mondiali; italia; Il titolo di D azeglio ; Il Carlo azeglio ex Presidente della Repubblica; Costantino __: fu segretario di d azeglio e di Cavour; Quella storica fu guidata da D azeglio e Cavour; Ingrediente base degli amaretti; Individuo finito nella lista degli indiziati; Oggetto per la pulizia del mantello degli equini; Le stazioni degli autobus urbani; Gli azzurri nei tabelloni olimpici; Bei gatti dagli occhi azzurri ; Materiale tipico di molti palazzi grigio-azzurri toscani; Gatti dagli occhi azzurri d origine thailandese; La Germania vincitrice dei mondiali di calcio 1974; Ha vinto i mondiali di Calcio nel 2018; Nazionale africana ai mondiali di calcio in Russia; Il portiere dell Italia ai mondiali 1982; Semifreddo ripieno tipico dell italia del sud; Città annessa all italia nel 1919; Storico marchio italia no di fibre artificiali; L italia di Sardegna e Sicilia; Cerca nelle Definizioni