Se l autore non viene scoperto, è perfetto - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DELITTO

Significato/Curiosita : Se l autore non viene scoperto, e perfetto

Recensire il manoscritto e poi di averlo rubato, una volta scoperto che l’autore era morto. il libro che harry scrisse quell’estate non era dunque le origini...

Extracontrattuali (delitto civile); nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law, designa una delle due o tre categorie in cui si dividono i reati (delitto penale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

