Un antica via romana - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : EMILIA

Significato/Curiosita : Un antica via romana

Statale 7 via appia. la via appia era una strada romana che collegava roma a brundisium (brindisi), porto tra i più importanti dell'italia antica, da cui...

Significati, vedi emilia (disambigua). coordinate: 44°30'n 11°18'e / 44.5°n 11.3°e44.5; 11.3 l'emilia (emeja, emélia, emégglia o emilia in emiliano) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

