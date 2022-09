Aiuto finanziario dato da Stato o enti pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuto finanziario dato da Stato o enti pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUSSIDIO

Significato/Curiosita : Aiuto finanziario dato da stato o enti pubblici

Finanza pubblica, all'art. 35 concede anche agli enti pubblici territoriali (quali comuni, province, regioni e altri) la facoltà di finanziare opere pubbliche...

Stati accolti nel proprio nucleo familiare. il sussidio in economia si applica sulle esportazioni. un sussidio alle esportazioni è una somma di denaro che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 7 settembre 2022

Altre definizioni con aiuto; finanziario; dato; stato; enti; pubblici; Che necessita di aiuto ; Comunicato che si fa per chiedere aiuto ; aiuto che si dà per non far cadere; Oggetto lavorato senza l aiuto delle macchine; C è quello finanziario e quello idrogeologico; Azienda che dà sostegno finanziario a una squadra; Crollo finanziario che travolge i risparmiatori; Negozia titoli in borsa: __ finanziario ; Antico regno fondato e governato da Zenobia; Trasandato , abbandonato; Soldato di alta montagna; Un dato del camion; Uno stato USA diviso in Nord e Sud; Controlla entrata e uscita delle merci nello stato ; Trasformazione da stato gassoso a liquido; stato venezuelano con capitale Coro; Collegamenti , relazioni fra opere; Il più veloce dei tempi lenti musicali; L inno che si suona negli eventi sportivi; Essere presenti nella realtà; Beni pubblici destinati all uso dei cittadini; Stampato pubblici tario; Partenza e termine dei mezzi pubblici ; pubblici tà televisiva; Cerca nelle Definizioni