Variano nello spettro elettromagnetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Variano nello spettro elettromagnetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FREQUENZE

Significato/Curiosita : Variano nello spettro elettromagnetico

Il termine luce (dal latino lux) è riferito alla porzione dello spettro elettromagnetico visibile dall'occhio umano, compresa tra 400 e 700 nanometri di...

Per misure di frequenza e di tempo e talvolta in grado di generare fenomeni periodici a frequenze impostate. nel misurare la frequenza del suono, di onde... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con variano; nello; spettro; elettromagnetico; variano nelle declinazioni; variano da un fuso all altro; variano con la latitudine; variano per la potenza; L anello che interrompe la catena; Controlla entrata e uscita delle merci nello Stato; Lontano nel tempo o nello spazio; Ci cade chi è vittima di un tranello ; Un indagine ad ampio spettro ; La forma evanescente di uno spettro ; spettro , spirito; spettro ... alcolico; Il Tesla studioso serbo in campo elettromagnetico ; Fantasma... elettromagnetico !; Cerca nelle Definizioni