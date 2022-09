Uno stato USA diviso in Nord e Sud - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stato USA diviso in Nord e Sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DAKOTA

Significato/Curiosita : Uno stato usa diviso in nord e sud

Il dakota del sud (afi: [da'kta]; in inglese south dakota[·info], [sa d'kot]) è uno stato federato degli stati uniti d'america, situato nelle...

dakota – gruppo di tribù di indiani americani passato alla storia anche come sioux (dakota in senso lato) dakota – i gruppi tribali sioux che si sono autodefiniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Parti in cui è diviso un incontro di pugilato; Rete metallica o lignea con funzione diviso ria; Otto diviso due; Massimo Comun diviso re; Tipico canide nord americano; I disordini del conflitto nord irlandese ing; È a nord di Barcellona; Va alla deriva nei mari nord ici;