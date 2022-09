Una vischiosa e odorosa secrezione delle piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vischiosa e odorosa secrezione delle piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RESINA

Significato/Curiosita : Una vischiosa e odorosa secrezione delle piante

Micologia è sinonimo di 'componente odorosa'. si dice di un gambo sprovvisto di ornamentazioni. prefisso che sta ad indicare una posizione o una forma inverse...

Viscosità decisamente inferiore alla resina epossidica da bisfenolo a o bisfenolo f. la viscosità di una resina epossidica senza diluente può variare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con vischiosa; odorosa; secrezione; delle; piante; odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina; Fiore che dà una polvere odorosa per dentifrici; La sostanza odorosa ricavata dal capodoglio; Erba odorosa ; Le ghiandole a secrezione interna; secrezione di ghiandole nel condotto uditivo; Che compie una secrezione interna; secrezione zuccherina emessa da insetti; Un isola delle Egadi; Quella cuneiforme è stata una delle prime; Il gioco delle tre carte... alla francese; Controlla entrata e uscita delle merci nello Stato; Non è un principiante ; piante per bachicoltori; Lo sono le piante che mangiano insetti; piante acquatice dalle larghe foglie rotonde; Cerca nelle Definizioni