Una raccolta porta a porta di offerte caritative - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una raccolta porta a porta di offerte caritative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUESTUA

Significato/Curiosita : Una raccolta porta a porta di offerte caritative

pp. 12 – 15 giuseppe capone, istituzioni caritative ad alatri nel medioevo, a cura della sezione avis di alatri, alatri, 1993 giuseppe capone, monumenti...

Questuanti). la questua ha l'obiettivo di sostentare la comunità di religiosi ed effettuare opere di carità per i poveri. oggi la tradizionale questua porta a... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

