Una confezione per detersivo in polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una confezione per detersivo in polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FUSTINO

Significato/Curiosita : Una confezione per detersivo in polvere

Da una miscela di sostanze chimiche in polvere o liquide che servono per rimuovere lo sporco da una superficie. in italiano il termine "detersivo" è spesso...

Supermercato di far accettare lo scambio tra due fustini di un detersivo generico al posto di un fustino di dash. la campagna, iniziata nei primi anni settanta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con confezione; detersivo; polvere; confezione rettangolare per pillole ing; confezione metallica per bibite; Semi usati nella confezione di molti dolci; confezione da venti pacchetti di sigarette; Contenitore da detersivo ; Pulite con il detersivo ; detersivo d altri tempi; Un energico detersivo ; Si sbatte per pulirlo dalla polvere ; Usata nelle armi da fuoco: polvere __; L aspirapolvere oltremanica: __ cleaner ing; Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini; Cerca nelle Definizioni