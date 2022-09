Una breve fuga d amore... un po gergale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una breve fuga d amore... un po gergale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FUITINA

Significato/Curiosita : Una breve fuga d amore... un po gergale

Che tentano una sortita. lo stesso termine veniva adoperato come traduzione dell'inglese coming out, che è poi passato nell'uso gergale soprattutto in...

La fuitina sbagliata è un film del 2018 diretto da mimmo esposito, con protagonisti i soldi spicci. si tratta del primo lungometraggio della coppia comica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

