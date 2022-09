Trave che collega poppa e prua della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trave che collega poppa e prua della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHIGLIA

Significato/Curiosita : Trave che collega poppa e prua della nave

La chiglia è una trave longitudinale a sezione quadrata o rettangolare che percorre l'imbarcazione da poppa a prua nella parte sommersa destinata al galleggiamento...

Dell'america. la chiglia era una nuova idea per tenere in equilibrio la barca nell'acqua. con l'avvento della costruzione in acciaio la chiglia progressivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

