Tonalità chiara di azzurro nome femminile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tonalità chiara di azzurro nome femminile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CELESTE

Significato/Curiosita : Tonalita chiara di azzurro nome femminile

Che si distinguono per una tonalità più chiara o più scura. per la lingua italiana e quelle neolatine in genere, il nome del colore deriva dal fiore...

Il celeste è una gradazione di blu. il termine può riferirsi anche a: celeste – film del 1915 celeste – film del 1916 diretto da walter v. coyle laguna... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 6 settembre 2022

Altre definizioni con tonalità; chiara; azzurro; nome; femminile; La tonalità di Per Elisa; Colore dalla tonalità chiara; Una tonalità di violetto; La tonalità di Per Elisa di Beethoven; Risalto visivo, chiara comprensibilità; Dichiara zione solenne del sovrano al popolo; La chiara sindaco di Torino nel 2018; Dichiara ta idonea; Sorta di azzurro ; Pesce azzurro dal becco lungo, sottile e a punta; Una pietra azzurro gnola; Nome maschile o colore verde-azzurro ; Può essere monome tra o polimetra; nome popolare dei serpenti del genere Eunectes; Una delle più famose prende il nome da Copacabana; Deve il suo nome al re di Francia Luigi XIV; Né maschile né femminile ; Congregazione femminile fondata da san Vincenzo de Paoli; In grammatica può essere maschile o femminile ; Figura femminile che funge da colonna; Cerca nelle Definizioni